انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها وعيار 21 يصل لـ 792 جنيها

سجلت أسعار الذهب تراجعا كبيرا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر، بقيمة تتراوح بين 20 و22 جنيها في الجرام الواحد وذلك خلال 24 ساعة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، لتصبح حصيلة التراجعات خلال الأسبوع الجاري 32 جنيها، علمًا بأنها المرة الأولى أن يحدث هذا التراجع الكبير منذ بداية العام.

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء

واختلفت أسعار الذهب في محلات الصاغة، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 905 جنيهات مقابل 925 جنيها أمس الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الشعبي 792 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 18 الأفرنجي فبلغ سعره 677 جنيها وتم بيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و336 جنيها.

أسباب التراجع في أسعار الذهب

وأرجع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أسباب التراجع لقوة الدولار الأمريكي وثقة الرئيس جوبايدن في جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفيدارلي لولاية ثانية في منصب نائب رئيس البنك المركزي، وكذلك الارتفاع العائد على السندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وهو ما سبب ضغوطا على المعدن الأصفر.

فيما أرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، أسباب إلى ارتفاع الدولار أمام 6 عملات رئيسية، مشيرا إلى أن هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب فكلما ارتفع الذهب انخفض الدولار والعكس صحيح، إذ يوجد عرض كبير من الذهب ما أدى إلى تراجع الأسعار فكلما يزيد العرض تتراجع الأسعار فالذهب كأي سلعة تتأثر بآلية العرض والطلب.

يذكر أن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، سجل في أسواق المال، نحو 912.28 جنيه، 58.16 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 798.26 جنيه، 50.80 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684.22 جنيه، 43.54 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.