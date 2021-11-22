انخفاض أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم الاثنين، تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، بلغت نحو 12 جنيه عن أسعار التعاملات الصباحية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 796 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار جرام الذهب عيار 21 تراوحت في محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية بين 796- 798 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف «واصف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراوحت في التعاملات المسائية بين 910 جنيه للجرام كحد أدنى للأسعار، بينما وصلت الأسعار في مناطق أخرى إلى 912 جنيه كحد أقصى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتابع أن سعر جرام الذهب عيار 18 تراوحت أسعاره اليوم بين 682 جنيه في الجرام الواحد كأقل سعر بمحلات الصاغة، في الوقت الذي وصل فيه السعر إلى نحو 684 جنيه في بعض المحلات الأخرى، ليكون ذلك السعر هو الحد الأقصى في ختام التعاملات المسائية.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن أسعار الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21 تراوحت أسعاره في التعاملات المسائية بين 6.368 جنيه في بعض الأماكن، بينما سجل في أماكن أخرى نحو 6384 جنيه.

سعر كيلو الذهب

وحول أسعار كيلو الذهب، أكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الكيلو تراوحت بين 909.714 ألف جنيه كحد أدنى، بينما وصل الحد الأقصى إلى نحو 912 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار أونصة الذهب بين 28.292 ألف جنيه كحد أدنى، بينما سجل الحد الأقصى نحو 28.363 ألف جنيه في ختام تعاملات اليوم. .