تجديد حبس أب حرق ابنيه بعد تقييدهما بالسلاسل الحديدية بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس أب 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل ابنيه حرقا بعد تقييدهما بالسلاسل الحديدية، بقرية «سنهوت» التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وفاة شابين حرقا بعد تقييدهما بسلاسل حديدية

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح، بلاغا بنشوب حريق في منزل بقرية «سنهوت» التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، وإخمادها.

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شقيقين أحدهما «شديد . ف. ا»، 14 عاما، و«إبراهيم. ش . ف»، 17 عاما، وأن الجثتين كانتا موثقتان بالسلاسل الحديدية ومتفحمتان.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة أن الأب قيد ابنيه في محاولة لتأديبهما بسبب افتعالهما العديد من المشكلات مع الأهالي في القرية، وتعاطيهما المخدرات وارتكاب عدد من السرقات.

القبض على الأب المتهم

وألقى ضباط مباحث المركز القبض على الأب، وجرى التحفظ عليه للتحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتين في وقت لاحق.

الأب بعترف بارتكاب الواقعة والنيابة تجدد حبسه

وقال الأب المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة النيابة العامة، أنه قيّد ابنيه نحو 4 أيام وحبسهما في المنزل بهدف تأديبهما لافتعالهما الكثير من المشكلات مع أهالي قرية «سنهوت»، وارتكاب عدد من السرقات وتعاطي المواد المخدرة، قائلا «زهقت من كتر المشاكل، وحاولت إصلاحهما كتير دون استجابة».

وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قررت تجديد حبسه 15 يوما.