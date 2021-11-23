«التعليم» تكشف صحة الأوراق المتداولة لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، وتتكون كل مادة من 10 أسئلة متنوعة، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها لفهم الأسئلة الجديدة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نماذج لأسئلة على أنها امتحانات الصف الرابع الابتدائي، الأمر الذي أثار لغط لدى أولياء الأمور والطلاب، وتواصلت «الوطن»، مع مصادر مسئولة في مديريات التربية والتعليم، والتي كشفت صحة الأوراق المتداولة.

الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين

وأضافت المصادر، أن الأوراق المتداولة على أنها امتحانات الصف الرابع الابتدائي غير صحيحة، مؤكدة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية وتضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل مختلف لكل مدرسة عن الأخرى.

وأوضحت المصادر، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ولا علاقة له بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، لافته إلى أن الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الاعتماد على هذه الأوراق والتركيز فقط بالاستعداد للامتحانات.

مواعيد عقد امتحانات الشهر للصف الرابع الابتدائي

وترصد «الوطن» في السطور التالية مواعيد عقد امتحانات الشهر للصف الرابع الابتدائي:

-عقد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم 5 ديسمبر المقبل.

-عقد امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية يوم 6 ديسمبر.

-عقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال يوم 7 ديسمبر.

-عقد امتحان اللغة الإنجليزية يوم 8 ديسمبر.

-عقد امتحان الرياضيات يوم 9 ديسمبر.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها، موضحاً أن هذه المنصات توضح للطلاب آلية وضع أسئلة الامتحان، لافتاً إلى أن الامتحانات تشمل أسئلة متنوعة.