10 معلومات عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. تبدأ 5 ديسمبر 2021

يستعد طلاب الصف الرابع الابتدائي لامتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر بداية من 5 ديسمبر المقبل، وفقًا لنظام التعليم الجديد الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مصر، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معايير امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائي، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

وترصد السطور التالية، أبرز ما ذكره وزير التربية والتعليم، كما يلي:

1- أسئلة رابعة ابتدائي قصيرة متنوعة.

2- تهدف التقييمات لقياس مستوى الطالب كي تتمكن الوزارة من مساعدته للوصول إلى تعلم أفضل وليس الدرجات.

3- نظام التعليم الجديد لا يوجد به نماذج امتحانات استرشادية، فالنظام يهدف لتعليم الطلاب ولا يهدف للتعود.

4- امتحانات الشهر هي في حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم، مشابهة للأنشطة داخل الكتب الجديدة.

5- امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي يتم وفقًا للجدول المرفق بدءا من يوم 5 ديسمبر 2021.

6- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج، ويمكن للطالب سؤال المعلم عما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر.

7- الاختبار يكون على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، وتولت الوزارة وضع الأسئلة، لكنها تختلف من مدرسة لأخرى وباقي المواد على مستوى المدرسة.

8- تُقيّم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

9- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم، المهارات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات».

10- عدد الأسئلة في كل امتحان هو 10 قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.