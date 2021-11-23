انخفاض أسعار الذهب بقيمة 22 جنيها.. ومسئول بالغرفة التجارية يكشف السبب

سجلت أسعار الذهب، انخفاضا، صباح اليوم الثلاثاء، بقيمة تتراوح بين 20 و22 جنيهًا، حيث وصل عيار الذهب 21 إلى 792 جنيها، لتصبح حصيلة التراجعات خلال الأسبوع الجاري 32 جنيهًا، علمًا بأنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا التراجع الكبير منذ بداية العام الجاري 2021.

وعدّد «إيهاب واصف»، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب تراجع أسعار الذهب وتوقعاته للانخفاض أو الارتفاع خلال الفترة القادمة.

أسباب انخفاض الذهب

وأرجع «واصف»، في حديثه لـ«الوطن»، أسباب التراجع لقوة الدولار الأمريكي وقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعيين أول رئيس للاحتياطي الفيدارلي لولاية ثانية في منصب نائب رئيس البنك المركزي، وتغيير السياسة النقدية الأمريكية وكذلك الارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وأضاف «واصف»، أن هناك أزمة عنيفة في السوق، سببها اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي لمصادر الطاقة حيث يوجد نقص عالمي في مصادر الطاقة وأزمة في الدول الصناعية الكبرى، ما أدى إلى تحرك المستثمرين للاستثمار في الدولار، وهذا أثر على سعر الذهب.

هل سترتفع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

وعن توقعاته باستمرار انخفاض الذهب أو ارتفاعه، قال: «ماحدش يقدر يقول هيستمر ولا»، مشيرا إلى أن المعطيات الاقتصادية تؤكد أن الذهب متماسك: «ممكن يطلع خبر يقلب الموازين مثلما حدث أمس».

وأوضح «واصف»، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل بناء على معطيات من بينها نقص مصادر الطاقة على المستوى العالمي، مضيفا: «خلال الأيام القليلة المقبلة لا نستطيع حسم الأمر سواء بتوقعات انخفاض أو ارتفاع».

ولفت نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى إن هذا الانخفاض يدل على نقطة مقاومة السلعة، ويعتبر تحسين وضع بشكل طفيف مؤكدا أن الذهب مازال متماسكا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، 905 جنيهات مقابل 925 جنيها أمس الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الشعبي 792 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 18 الأفرنجي فبلغ 677 جنيها للجرام، وتم بيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و336 جنيها.