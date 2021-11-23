عودة الدراسة غدا بالإسكندرية بعد تصريف المياه من المدارس

أعلن الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عودة الدراسة غدا بعد تصريف المياه من مدارس المحافظة.

وأشار «سعد»، إلى تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الثماني وغرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة تصريف كميات المياة المتراكمة في الأفنية والطرقات نتيجة سقوط الأمطار بغزارة على جميع أنحاء المحافظة، وتعرض البلاد لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تصريف المياة المتراكمة داخل مدارس الإسكندرية

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات صحفية منذ قليل، أنه تم تصريف المياة المتراكمة داخل المدارس بالتواصل مع جميع الأحياء والمرافق العامة وغرفة عمليات المحافظة، لافتا إلى أنه يجرى الانتهاء من تجهيز الشوارع المؤدية للمدارس في إطار الاستعداد لعودة انتظام الدراسة صباح غدٍ الأربعاء.

يُذكر أن الإسكندرية تعرضت لموجة شديدة من عدم استقرار الطقس خلال الأيام الماضية، وأدت إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

عودة الدراسة بعد تحسن الطقس في الإسكندرية

وتحسن الطقس اليوم في الإسكندرية، حيث برزت شمس ساطعة مع احتمالية سقوط أمطار ضئيلة، وذلك بعد 3 أيام عانى فيها أهالي المحافظة من نوة المكنسة، والتي تسببت في تراكم المياه بعدد من الشوارع، ما سبب شللا مروريا وتعطيلا لحركة المواطنين، وهو ما ترتب عليه تعطيل الدراسة والعمل في كل المصالح الحكومية اليوم الثلاثاء، خوفاً من تكرار أزمة أمس التي أربكت المحافظة.