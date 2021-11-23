رئيس بوروندي يهنئ السيسي على رئاسة الكوميسا

هنأ إيفاريست ندايشيميي رئيس بوروندي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رئاسة قمة تجمع الكوميسا.

وأضاف رئيس بوروندي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا بحضور الرئيس السيسي: "قمنا بأعمالنا كمقرر للكوميسا، حكومة بلادنا ستساعد الكوميسا في كل الأعمال التي ستقوم بها من أجل تحقيق التكامل القاري".

وتابع: «أعتقد أنه من الضروري أن نسعى إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي للقضاء على الآثار الضارة لجائحة كورونا وعلينا زيادة الناحية الاقتصادية، وبخاصة للدول التي واجهت صدمة اقتصادية كبيرة جراء هذه الجائحة».