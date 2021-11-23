السيسي: نثق في قدرة دول الكوميسا على تجاوز تحديات كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يثق في أن الكوميسا لديها الإمكانيات والموارد والقدرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا، والمضي قدما في مسيرة التكامل الاقتصادي.

السيسي: يسعدنا تولي رئاسة الكوميسا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا: «يسعد مصر أن تتولى رئاسة الكوميسا في هذا الوقت، والعمل سويا مع جميع الأطراف لتذليل المعوقات واستغلال الفرص المتاحة لتسريع التعافي من تحديات كورونا».

تعاون مشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي

وتابع الرئيس، أنّ تنفيذ رؤية مصر لدفع التكامل الاقتصادي من خلال رئاسة التجمع، لن يأتي إلا بالتعاون المشترك بين الدول الأعضاء كافة والأمانة العامة ومؤسساتها وشركاء التنمية، داعيا الجميع إلى العمل معا لتحفيز الأعمال في إقليم الكوميسا، للتغلب على التحديات الراهنة بما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة ورفاهية الشعوب.

وشهدت فعاليات قمة اليوم، تسلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، وبعدها أعلن الرئيس السيسي، إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025.

وتستعرض القمة عدد من التقارير حول موضوعات التكامل الاقتصادي، وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الحالي، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة، ولجنة حكماء الكوميسا، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.