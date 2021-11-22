تزيين الأقصر بنباتات على شكل فرعوني استعدادا لحفل طريق الكباش «صور»

تنهي محافظة الأقصر الاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش أو ما يُسمى بطريق المواكب الكبرى، ومن ضمنها زراعة وتشجير عدد كبير من ميادين المحافظة السياحية وتجميلها وتطويرها استعدادا للحفل الكبير.

وضع اللمسات الأخيرة

أكد المهندس محمد صلاح مدير مشروع زراعة وتجميل مدينة الأقصر بالشركة المنفذة لأعمال تطوير محافظة الأقصر، على وضع اللمسات الأخيرة في جميع العناصر والتفاصيل الخاصة بأعمال التطوير انتظارا للحفل الكبير سواء في الشوارع أو الميادين أو حتى ساحة معابد الكرنك.

زراعة 30 ألف متر مربع

وأوضح مدير مشروع زراعة وتجميل مدينة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم مراعاة إضافة مسطحات خضراء جديدة للمحافظة على التوازن البيئي، حيث تم إضافة وتجديد في حدود 30 ألف متر مربع مسطح من المسطحات الخضراء الموزعة على مداخل المحافظة، وكذلك على منطقة الكورنيش، خلال الفترات الأخيرة بمختلف الزراعات التي قد تتلاءم مع طقس محافظة الأقصر التي تتميز بطقس حار صيفا.

زهور ونباتات تتماشى مع الشكل الفرعوني

وأكد مسئول الزراعات في مشروع التطوير، المهندس عمرو عز الرجال، مراعاة البعد الحضاري لمدينة الأقصر في اختيار معظم أنواع الأشجار والنخيل المستخدمة في أعمال التطوير، حيث تم استخدام نبات السرو في التنسيق وذلك لتشابه شكلها مع شكل المسلة الفرعونية كما تم إضافة أنواع أخرى منها «أشجار الأستلزية، أشجار الاوغستا، ونخيل الريفينالا» وذلك للتشابه في الشكل مع زهرة اللوتس الفرعونية.

وأضاف: «تم استخدام أنواع أخرى منها زهرة بنت القنصل، صبار الايفوربيا، كرتون عدس، دورانتا ليمون، اكاليفا، النتيرا جامبو، نخيل سيكاس، فيكس بنجامينا».

استخدام أحدث طرق الري

وتابع: «كما تم إضافة العديد من الأكسسوارات في التنسيق مثل الزلط بكل أحجامه وألوانه، وكذلك أخشاب شجر البامبو وأخشاب الأشجار العتيقة وذلك لربط أعمال الزراعة بالطبيعة الصحراوية المحيطة بأماكن العمل».

وأردف: «مع إضافة أعداد كبيرة من أجود أنواع النخيل في عدة ميادين رئيسية وكذلك منطقة شارع المطار، مع مراعاة استخدام أحدث طرق الري الحديث بإنشاء شبكات ري ذاتي تخدم المناطق التي تم تطويرها أو إنشاؤها حديثا».