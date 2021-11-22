تحويلات مرورية وغلق شوارع استعدادا لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

استعدادات مكثفة تجريها محافظة الأقصر تزامنا مع قرب موعد حفل طريق الكباش الخميس المقبل، أو ما يُسمى بـ«طريق المواكب الكبرى» لدى المصري القديم، والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك شمال المحافظة السياحية على طول وامتداد 2700 متر.

وتضمنت الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة السياحية غلق بعض الشوارع على طريق الكباش، تزامنا مع قرب موعد الاحتفال الذي سيحضره عدد كبير من السياسيين والتنفيذيين على المستويين المحلي والدولي.

غلق بعض الشوارع

وأغلقت سلطات محافظة الأقصر بعض الطرق على امتداد طريق الكباش الأثري، حيث بدأت من ميدان الملك عبدالله أو ميدان التجارية سابقًا حتى طريق الكورنيش، بداية من الممشى السياحي على امتداد طريق الكباش ومعبد الأقصر، مرورا بميدان مرحبا بوسط مدينة الأقصر، فضلا عن شارع خالد بن الوليد أمام السيارات المارة بهذا الطريق حتى يوم الاحتفالية.

تحويلات مرورية

وأجرت إدارة مرور الأقصر تحويلات مرورية بديلة عن الشوارع التي أُغلقت بشارع خالد بن الوليد بمنطقة العوامية على امتداد كورنيش النيل، لتمر السيارات من منطقة شارع قسم شرطة بندر الأقصر، ثم يسارا من إحدى الشوارع الجانبية بدلا من المرور من ناحية مبنى مديرية الأمن عقب إغلاق الطريق خلال هذه الفترة ضمن عملية تأمين الاحتفالية، والاستعدادات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإخراج الحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش على أعلى مستوى.

أعمال رصف للطرق

كما أجرى مجلس مدينة الأقصر بعض أعمال الرصف بالطرق المارة حول طريق الكباش على واجهة كورنيش النيل مرور بمعبد الأقصر، وحتى ميدان مرحبا ثم شارع خالدبن الوليد، مع فتح الطريق أمام بعض السيارات الخاصة والسياحية.