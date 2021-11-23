القبض على صاحب شركة حاول سرقة محل جواهرجي في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على صاحب شركة توريدات، طعن عاملا في محل مصوغات في شارع عز الدين عمر بالهرم؛ بغرض السرقة.

طعن عامل بسكين

وبينّت التحريات التي باشرها فريق من المباحث الجنائية، أن المتهم كان يحمل سكينًا و«عتلة»، واستغل وجود العامل بمفرده، وهاجمه داخل المحل، بقصد السرقة، وطعنه في الصدر، وحاول الهرب إلا أن الأهالي والشرطة تمكنوا من القبض عليه.

وبمواجهة المتهم، تبين أنه صاحب شركة توريدات، واعترف بارتكاب الواقعة بشكل تفصيلي، كما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر مأمور قسم شرطة الطالبية محضرا بالواقعة، وأحاله للنيابة العامة التي تباشر التحقيق مع المتهم.