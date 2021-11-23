رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ السيسي على قيادة الكوميسا

قدم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الجار والشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم والوفادة، قائلا: "أهنئكم سيادة الرئيس على توليكم رئاسة قمة الكوميسا في دورتها الحادية والعشرين المنعقدة في مصر، متمنيا لكم التوفيق لما فيه خير وازدهار للبلدين الأعضاء بالمنظمة ورخاء شعوبها".

وأضاف "المنفي" خلال كلمته في أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أتوجه بالشكر وبامتنان لرئيس جمهورية مدغشقر رئيس الدورة العشرين للمنظمة وأثني على ما بذله من جهود في سبيل تحقيق أهداف المنظمة وقراراتها".

وتابع: "ولا يفوتني أن أتقدم بعبارات العرفان والتقدير لأمين عام منظمة الكوميسا وفريقها الإداري على كل المستويات في المنظمة على ما بذلوه من جهود لإدارة المنظمة والتجهيز والإعداد لهذه الدورة التي نسأل الله أن تكون مفتاح خير ونجاح على شعوبها".