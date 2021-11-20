رفع كفاءة الخدمات السياحية قبل موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار عن موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر، مؤكدًا أنه يجري حاليًا التجهيز لأعمال تطوير المنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، موضحا أنه من المقرر إقامة حفل الافتتاح يوم 25 نوفمبر للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإظهار مقوماتها السياحية والأثرية.

وأضاف «العناني» في بيان له، أنه حريص على تفقد مستجدات الأعمال والاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالفعالية الكبرى وهي افتتاح طريق الكباش بالأقصر للترويج السياحي لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

احتفالية كبرى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

وفي سياق متصل، أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنَّ افتتاح طريق الكباش سيحوّل محافظة الأقصر إلى متحف أثرى مفتوح، وهو ما يرفع أعداد السياح الوافدين لزيارة المناطق الأثرية والثقافية إلى أكثر من 30% من الأعداد المتوقع زيارتهم لها خلال العام الأول من افتتاح الطريق.

وأضاف «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حفل افتتاح طريق الكباش سيتمّ نقله على الهواء مباشرة لجميع دول العالم، ليكون وسيلة دعائية للسياحة الثقافية والأثرية بالصعيد.

وأوضح أنَّ الاحتفالية تستهدف التروّيج السياحي للأقصر ووضع المدينة على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أهم المدن الأثرية والسياحية على مستوى العالم، منوهًا إلى أنَّ احتفالية الأقصر ستشمل عروض فنية ويشارك بها أصحاب والمراكب الشراعية.

شروط وضوابط التصوير في الأماكن الأثرية

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة السياحة والأثار شروط وضوابط التصوير في الأماكن الأثرية كالتالي:

- التصوير الإعلامي والفيديو الخاص بتغطية الندوات والحداث الثقافية والفنية والافتتاحات مجانا.

- التصوير السينمائي والفيديو مجانا لكل من الجهات التالية: التليفزيون المصري والمركز القومي للسينما ومشروعات كليات الإعلام ومشروعات أكاديمية الفنون والمشروعات الدراسية الخاصة بالجامعات المصرية.

- منح تخفيض 50% من الرسوم المقررة للتصوير السينمائي أو الفيديو في حالة التصوير بالأراضي الصحراوية الواقعة في حرم المناطق الآثرية.

- تحصيل مبلغ (خمسمائة جنيه) في حالة استخدام مصادر الكهرباء التابعة للوزارة.

- مواعيد التصوير في (غير مواعيد العمل الرسمية) تكون إما كفترة صباحية: من الساعة الواحدة صباحاً حتى السابعة صباحاً، أو كفترة مسائية: من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة الحادية عشر مساءاً وتحتسب الفترة الصباحية أو المسائية برسوم تصوير كاملة.

- في حالة الزيارة الخاصة مع التصوير يتم تحصيل مبلغ عشرة آلاف جنيه بالإضافة لرسوم الزيارات أو التصوير.

- في حالة فتح المواقع الأثرية والمتاحف بغرض التصوير فقط في غير مواعيد العمل الرسمية، يتم تحصيل مبلغ خمسة آلاف جنيه فقط عن كل يوم تصوير، بالإضافة إلى رسوم التصوير المقررة باللائحة.