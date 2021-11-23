إحالة سيدة للمحاكمة لاشتراكها في خطف حفيدها بالشرقية

أحالت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، سيدة متهمة بالاشتراك في خطف حفيدها البالغ من العمر 4 سنوات من مركز شباب لمحكمة الجنح.

وأوضحت النيابة العامة في ديرب نجم، أن قرار الإحالة جاء تطبيقا لقانون الأسرة، والذي ينص على معاقبة الأب بالخطف، وتطبيق قانون العقوبات عليه، إذا كان الصغير تحت يد الأم الحاضنة بموجب قرار أو حكم محكمة.

الأمن بتلقي بلاغا بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا من جدة طفل لوالدته يبلغ من العمر 4 سنوات، يفيد بخطف جدته لوالده له وتدع «أيسة م.س»، 54 عامًا، من داخل مركز شباب قرية «منشأة صهبره»، وهو المكان المخصص لرؤية الطفل والمتفق عليه أمام محكمة الأسرة.

الطفل في حضانة جدته لوالدته بعد وفاة الأم

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الشرقية، أن الطفل في حضانة جدته لوالدته المقيمة بقرية منشأة صهبرة التابعة لمركز ديرب نجم، وذلك بعد وفاة والدته أثناء ولادته، وأثناء رؤية جدته لوالده له بمركز شباب القرية اشتركت جدته لوالده في خطفه مع ابنها الذي يعمل بالخارج وعاد الي مصر من فترة وتم الاتفاق مع والدته لخطف نجله.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 20104 جنح المركز، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على جدة الطفل لوالده وإحالتها للنيابة العامة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتها محبوسة لمحكمة الجنح.