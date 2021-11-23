توعية طلاب مدارس قرى «حياة كريمة» بأضرار المخدرات ضمن برنامج «اختار حياتك»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، برامج لتوعية طلاب المدارس، بالمحافظات المختلفة بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات، داخل المدارس بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن برنامج «اختار حياتك» في إطار حرص الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة حول الوقاية الإدمان في هذه القرى.

توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر

وأضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في بيان له، أنَّه سيتمّ توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا.‬

يأتي تنفيذ برنامج «اختار حياتك» بالمدارس ضمن العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوعية الأهالي بأضرار تعاطي المخدرات، من خلال تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه القرى.

رفع وعي الأسر في القرى بأخطار تعاطي المخدرات

وأكّد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنَّه يتمّ تأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، لرفع وعي الأسر في هذه القرى بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023» على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل وآليات الاكتشاف المبكر، وحث مرضى الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق بالمراكز التابعة او الشريكة مع الخط الساخن.

وتتضمن البرامج التوعوية في مدارس قرى «حياة كريمة» تنفيذ أنشطة فنية مع استخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم منها لعبة «السلم والدخان» والتي تبرز أنَّ من يدخن ويحاول الوصول الى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع ان يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن‪ ‬.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات للأهالي بقرى «حياة كريمة»، بجانب تنفيذ برنامج «اختار حياتك» لتوعية طلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة بأساليب إبداعية تتماشى مع الأطفال بالمدارس، كما يتمّ تقديم مغامرات قصة «أنت البطل»، الذي أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح، على طلاب المرحلة الابتدائية لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات.

إطلاق مسابقات رياضية عبر تنظيم دوري رياضي

فيما أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات اليوم، أنَّ الأنشطة التوعوية المقدمة داخل المدارس بالقرى المستهدفة من حياة كريمة تتنوع ما بين برنامج «اختار حياتك»، الذي يهدف إلى بناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات وإكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية كالتعارف والتواصل والعمل الجماعي وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.

ولفت إلى أنَّه تمّ إطلاق مسابقات رياضية من خلال تنظيم دوري رياضي في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، في إطار تشجيع الطلاب على التصدي لمشكلة التعاطي وإبراز خطورة الإدمان‪.