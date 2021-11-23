وزيرة الثقافة تفتتح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون بالجيزة، بعد تجهيزه بأحد النظم العالمية؛ لخدمة طلاب الأكاديمية الدارسين للفنون من مصر وخارجها، كأول معهد أكاديمي في مصر والشرق الأوسط.

أول معهد أكاديمي في الشرق الأوسط

وأضاف مصدر بـ أكاديمية الفنون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: المبنى الجديد مواجه لمبنى الأكاديمية، وجرى تجهيزه على أحدث النظم العالمية، إذ أن المعهد يُقام على مساحة 4.400 متر مربع، ويضم 8 أتيليهات للرسم، و5 وحدات مونتاج، 2 وحدة تصحيح ألوان وصوت، معمل P. C.

أشار المصدر إلى أن مبنى المعهد الجديد يتكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، مدرجين، و28 فصلا بسعات مختلفة، وبدأ العمل به منذ 1998.

ورحب السينمائيون بالحدث المرتقب، وعلق سعيد شيمي مدير التصوير، قائلًا عبر «فيس بوك»: «افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما، بعد 62 عاما في المبنى الأساسي الذي افتتحه الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق في 24 أكتوبر عام 1959، هنيئا للطلبة والأساتذة، صرح جديد حديث مناسب للعصر تحيا مصر أم الدنيا، أول معهد أكاديمي في أفريقيا والشرق الأوسط».

أبرز المعلومات عن المعهد العالي للسينما

وصدر القرار الرئاسي رقم 1439 لسنة 1959 بإنشاء المعهد العالي للسينما ضمن قرار إنشاء المعاهد الفنية العليا التابعة لوزارة الثقافة، وأصبح المعهد أحد مكونات الأكاديمية بموجب القانون رقم رقم 78 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 158 لسنة 1981 الصادر في شأن إعادة تنظيم الأكاديمية.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الثقافة، يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الدارسة للعلوم السينمائية والتليفزيونية، وتأهيل الخريجين علميًا وعمليًا للعمل في مجال صناعة السينما ومحطات التلفزيون وفقًا للتخصصات التى توفروا على دراستها في هذا المجال العمل على تنمية القدرات الإبداعية للدارسين وتأهيلهم؛ للحصول على أعلى الدرجات العلمية والدراسة التخصصية التي تساهم في رقي الفكر والموهبة لمواكبة تكنولوجيا العصر وعلوم الفضائيات.