كل ما تريد معرفته عن القبول بالمعهد العالي للسينما لعام 2021

أعلنت أكاديمية الفنون، التابعة لوزارة الثقافة، مد فترة قبول الطلاب إلى يوم 23 سبتمبر الجاري، لاستقبال دفعة جديدة من طلاب المعهد العالي للسينما، من حملة الشهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من العام الحالي وعامين ماضيين، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن القبول بالمعهد هذا العام.

كل ما تريد معرفته عن القبول بالمعهد العالي للسينما

1- يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة من العام الحالي وعامين ماضيين بحد أدنى 224 درجة علمى وأدبي بجميع الاقسام (عدا قسم هندسة الصوت الذي يشترط الشعبة العلمية فقط).

2- يقبل الحاصلين على الشهادات العربية بشرط تحقيق شرط المجموع بعد المعادلة بالثانوية العامة المصرية

3- يقبل الحاصلين على الدبلوم الامريكي والثانوية الإنجليزية بشرط تحقيق الدرجات المطلوب للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية وإجراء المعادلة بالثانوية العامة المصرية.

4- يشترط ألا يزيد سن المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة عن 22 عاما في أول أكتوبر2021.

5- يقبل المعهد حملة المؤهلات العليا بكالوريوس أو ليسانس بشرط ألا يزيد السن عن 26 عاما في أول أكتوبر بالنسبة لخريجي الكليات اربع سنوات وعن 28 عاما في حالة الكليات 5 أو 6 سنوات مثل الطب والهندسة كما يشترط في حالة حملة المؤهلات العليا إحضار مايثبت الموقف النهائي من التجنيد في حالة الطلبة الذكور.

6- قيمة ملف التقديم ورسوم إجراء الامتحانات 650 جنيها يتم دفعها بالفيزا.

7- تبلغ قيمة المصروفات السنوية في جميع الاقسام 1450 جنيها

المستندات المطلوبة للالتحاق بالمعهد

- كشف درجات الثانوية العامة اصل وصورة ، أو شهادة التخرج اصل وصورة في حالة حملة المؤهلات العليا.

-شهادة قيد في حالة الطلبة المقيدين في كليات أخرى من الحاصلين على الثانوية العامة في العامين الماضيين.

-شهادة ميلاد اصل وصورة

-نموذج2 جند و 6 جند بالنسبة للطلبة الذكور ، أو الموقف النهائي من التجنيد في حالة حملة المؤهلات العليا.

-4 صور شخصية

- ملف القبول الذي يتم شراؤه من المعهد بالفيزا بقيمة 650 جنيه، دمغة بقيمة 5 جنيه يتم شراؤها من المعهد.

-عنوان المعهد ش جمال الدين الافغاني المتفرع من ش الهرم بجوار قاعة سيد درويش الهرم الجيزة- اخر موعد للتقديم يوم الخميس 23 سبتمبر

-يتم عقد الاختبارات الخاصة بالقبول بدءا من الثلاثاء 28 سبتمبر على ثلاث مراحل وثلاث تصفيات حيث يتم قبول ثمانية طلاب فقط في كل قسم.

- يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل.