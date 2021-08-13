«أوقاف بنى سويف» تفتتح مسجدين بمركزي الواسطى وناصر

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، مسجدين جديدين بمركزي ناصر والواسطى، اليوم الجمعة، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف، ليرتفع عدد المساجد التي جرى افتتاحها إلى 88 مسجداً منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم الجمعة.

وصل عددهم 88 .. أوقاف بني سويف تفتتح مسجدي «التقوى بالواسطى وعبد الحليم إبراهيم بناصر»

وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، افتتاح مسجدي التقوي بقرية الحومة بمركز الواسطى، و«عبد الحليم سيد إبراهيم»، بقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، بحضور مديري الإدارتين ورؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب.

أوقاف بني سويف: نقوم بتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وقال وكيل أوقاف بنى سويف في تصريحات صحفية، اليوم: «نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد».

من دروس الهجرة النبوية المشرفة التخطيط واعتماد الكفاءات .. خطبة الجمعة اليوم

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم، للحديث عن أحد الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة وهو «التخطيط واعتماد الكفاءات»، حيث حددت الوزارة عنوان الخطبة بـ «من دروس الهجرة النبوية المشرفة التخطيط واعتماد الكفاءات» في جميع المساجد على مستوى الجمهورية.

الأوقاف تجدد توجيهاتها للأئمة للالتزام بزمن ومضمون ونص الخطبة

كما جددت وزارة الأوقاف توجيهاتها للأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة".