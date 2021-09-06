إصابة 5 أشخاص فى انقلاب «ميكروباص» بصحراوي بنى سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة «ميكروباص»، بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، فوجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع أثار الحادث عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق اسعاف بنى سويف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، بواسطة أربع سيارات.

وتبين أن المصابين هم: «طارق حسن صابر 36 سنة، عامل، ومقيم بمركز سمسطا مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وأشرف على فراج 23 سنة عامل، ومقيم بمركز ناصر مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وسامر سعد أحمد 39 سنة، عامل، ومقيم بمركز سمسطا مصاباً بكسر بالساق الأيمن، وعماد ملاك حنا 43 سنة، سائق، ومقيم بمركز ناصر مصاباً بجرح متهتك بالذراع الأيمن، ومصطفى محمود طه 14 سنة، طالب، ومقيم بمركز سمسطا، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم».

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.