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عاطل ينتحل صفة محصل غاز ويسرق 1.2 مليون جنيه من شقة بالعجوزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:59 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، في حل لغز اختفاء مبلغ مليون و200 ألف جنيه من شقة موظفة بإحدى دور النشر في العجوزة.

بداية الواقعة، كما شرحتها تحريات اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من محررة بإحدى دور النشر، قالت إنها كانت خارج البلاد، واكتشفت فور عودتها بعثرة في دولاب ملابسها، وسرقة مبلغ مليون و200 ألف جنيه.

المجني عليها تتهم 3 أشخاص

انتقل فريق من المباحث الجنائية يقوده العميد هاني شعراوي، رئيس القطاع، إلى مكان الشقة في شارع لبنان، وبالمعاينة تبين دخول الجاني بشكل مشروع، وسلامة نوافذ الشقة، وبسؤال المجني عليها اتهمت 3 أشخاص.

محصل غاز مزيف وراء ارتكاب الواقعة

وبتكثيف التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة، عاطل «مسجل خطر»، حيث دخل إلى العقار منتحلا صفة محصل غاز، وتمكنت الشرطة من القبض عليه.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه دخل العقار منتحلا صفة محصل غاز، ثم بدأ بالطرق على باب الشقة، كونه اعتاد سرقة الشقق بأسلوب المفتاح المصطنع، عندما اكتشف خلوها من السكان، تمكن من الدخول إليها، وسرقة المبلغ المالي، وأرشد عن مكان المبلغ، لافتًا إلى أنه أنفق 70 ألف جنيه من المبلغ المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

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