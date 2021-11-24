محافظ أسيوط يوجه بدعم وحدة المتغيرات المكانية للقضاء على البناء العشوائي

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة تدعم بشكل كامل، وحدة المتغيرات المكانية، التي تم تجهيزها بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، مشيرا إلى أنه تم تزويدها بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة لتفعيل آلية الربط بين المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها؛ لتصبح قادرة على رصد كافة مخالفات بشكل دقيق، والتعامل معها سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو القرى.

ووجّه المحافظ، خلال لقائه المهندسة فاطمة عبد الحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة؛ لضمان إنجاز كافة الأعمال من خلال تدريب المهندسين والفنيين على استخدام التطبيقات اللازمة، وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية؛ تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإزالة كافة العقبات، وتيسير عمل المنظومة.

وأضاف أن وحدة المتغيرات المكانية واحدة من أهم الوحدات التي تولي لها المحافظة اهتماماً، خلال تلك الفترة؛ للقضاء على ظاهرة البناء العشوائية، والتعدي على أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل عمل إدارات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها.

رصد مخالفات البناء

واستعرضت «عبد الحليم»، خلال اللقاء، سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي صورة من أشكال صور التعدي وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، ما يساعد الجهاز التنفيذي على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية، التي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية، فضلا عن الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة، وتتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني، وضمان تطابق التقارير والبيانات.

التقاط صور كل 24 ساعة

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل 24 ساعة، يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات، ما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها، بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.