إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لحظات من الرعب والفزع عاشها أربعيني خلال قيادته سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بعدما انفجر إطار السيارة فجأة خلال سيرها واهتزازها بشدة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده، وعدم قدرته على السيطرة عليها، فانحرفت المركبة وانقلبت على جانب الطريق بعد مدخل طريق البترول، فيما نجا قائد السيارة من الموت بأعجوبة بعدما توقفت السيارات المارة على الطريق، وهرع ركابها لإنقاذه وإخراجه من داخل السيارة المقلوبة، كما اتصلوا بسيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

انقلاب سيارة على طريق أسيوط

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بتلقيها بلاغ من المسافرين على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، بانقلاب سيارة بعد دخلة البترول، بنطاق مركز شرطة الفيوم.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي إثر انفجار إطار السيارة واختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وانقلابها على طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

الإسعاف تنتقل إلى موقع الحادث

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنّه رفض النقل للمستشفى بسبب إصابته بإصابات طفيفة تنوعت بين كدمات وسحجات وجروح سطحية متفرقة بالجسم.

إسعافات أولية

وقدّم المسعفون الرعاية الطبية اللازمة للمصاب، وأجروا الإسعافات الأولية له، ثم تركوه بينما ظل هو منتظراً بجوار سيارته، واتصل بأقاربه ليأتوا لمساعدته وإحضار ونش لنقل السيارة إلى ورشة لتصليحها.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.