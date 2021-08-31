قوافل طبية بالمنوفية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية

فى إطار التعاون الوثيق والدائم بين محافظة المنوفية وجمعية الهلال الأحمر المصري، وانطلاقا من اهتمام وحرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، وجه إلى الاستمرار فى تنظيم القوافل الطبية المتنقلة للوصول للفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

تنظيم قوافل طبية مجانية لمدة 3 أيام

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، إنه سيتم تنظيم قوافل طبية مجانية لمدة 3 أيام خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 2 سبتمبر القادم، انطلاقا من دورها المجتمعي الذي تقوم به لتوفير الرعاية الطبية والصحية لجميع فئات المجتمع وخاصة الأسر الأولى بالرعاية من أبناء وأهالي المحافظة بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم .

ومن المقرر إنطلاق فاعليات القافلة الطبية اليوم الثلاثاء بالمجمع التنموي بقرية دكما بشبين الكوم، مع استمرار أعمال القافلة يومى الأربعاء 1 سبتمبر بمركز الشباب بقرية المصيلحة بشبين الكوم، والخميس 2 سبتمبر بمركز الشباب بسبك الضحاك بالباجور، وتستهدف القافلة الكشف الطبى بمختلف التخصصات ومنها «الباطنة، الجلدية، عظام، أطفال»، مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

تقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للإهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية ، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين .