عاطل يهتك عرض طفلة 10 سنوات بدار السلام.. والدتها دافعت عنها «عضها»

زينها الشيطان في عينيه وخيلها له على أنها امرأة ستشبع غريزته الدنيئة رغم صغر سنها وطفولتها، فتبعها في خطواتها وكان يلازمها كظلها حتى وصلت لمكان آمن بالنسبة له؛ للظفر بها داخل إحدى العقارات الكائنة في دار السلام، محل سكن الطفلة، وهي الجريمة التي عوقب عليها الجاني أمس، بالسجن المؤبد.

رأى «هشام. ح. ع» 25 عاما، عاطل، الطفلة «آلاء. أ» في العاشرة من عمرها، فريسة لإرضاء شهوته، والتي تحولت حياتها منذ 10 أبريل من العام الجاري، لجحيم.

توسلات الطفلة للمتهم

لم تشفع لها صرخاتها أو توسلاتها له على أن يتركها قبل أن يشبع غريزته، وما نجدها من بين يديه استغاثتها المكتومة التي تناهت إلى مسامع والدتها التي كانت تجلس في شقتها تؤدي واجباتها المنزلية، فخرجت بقلب الأم لترى هل الصوت القادم لها من الخارج طفلتها من عدمه، فأصابها الذهول وارتابها الجنون عندما رأت هذا العاطل، جاثما على طفلتها وهي مسجاة أرضا كاتما فمها بيديه وحاسرا ملابسها من عليها ويعتدي عليها.

الإبلاغ عن المتهم

فما كان من الأم سوى أنها دفعت المتهم عن ابنتها، ولكنه «عضها» في يديها في محاولة منه لإبعادها عنه، فصرخت الأم تستغيث بالجيران الذين تجمعوا خلال ثوان معدودة في محاولة لنجدتها، وتمكنوا من الإمساك، وأبلغوا قسم شرطة دار السلام.

حضرت قوة من القسم لمكان الواقعة، وتم اقتياد المتهم للتحقيق معه في الواقعة، واصطحاب الطفلة للمستشفى، بعد أن أصيبت بنزيف نتيجة التعدي عليها، وتم عمل تقرير طبي يفيد بفقدان الطفلة لعذريتها، والتي أدلت في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تتبعها منذ نزولها من العقار محل سكنهم حتى عودتها مرة أخرى، وأثناء ذلك تعدى عليها.

المؤبد للمتهم

اعترف المتهم تفصيليا بارتكاب للواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي نسبت له تهمة هتك عرض طفلة قاصر، وأحالته لمحكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي والمستشارة سالي الصعيدي وأمانة سر معتز مدحت ووليد عبدالجواد.