جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. تبدأ 5 ديسمبر

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، موضحًا أن الامتحانات ستعقد في 5 ديسمبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الامتحانات لن تكون موحدة بجميع المدارس، كما أنها ستراعي قياس نواتج التعلم لدى الطلاب.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، ينتهي يوم 9 ديسمر، موضحًا أن المدارس تتولى تقييم الطلاب ويتم وضع الامتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال بنوك أسئلة، لافتًا إلى أنه تم توفير مجموعة من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسي من خلال مجموعة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.

ترصد «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي:

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم 5 ديسمبر المقبل.

- يعقد امتحان مادة العلوم ومادة المهارات المهنية يوم 6 ديسمبر.

- يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال يوم 7 ديسمبر.

- يعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم 8 ديسمبر.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات يوم 9 ديسمبر.

ملامح امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- يتم عقد امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر يوم 5 ديسمبر.

- يتم تقييم الإجابات تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

- الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية.

- يتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة.

- يختلف الامتحان من مدرسة لأخرى وباقي المواد على مستوى المدرسة.

- عدد الأسئلة في كل امتحان 10 أسئلة.

- الأسئلة ستكون قصيرة ومتنوعة.

- الهدف من الأسئلة هو قياس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021.

- يمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر.

- تشمل المواد الأساسية اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.