انتشار سيارات شفط المياه بالغربية وسحب التراكمات حول المدارس

تواصل سيارات شفط وكسح المياه بالغربية انتشارها في الشوارع، لسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدن ومراكز وقرى المحافظة أمس، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بسرعة التعامل مع الأمطار بشكل فوري.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع مدن ومراكز وقرى المحافظة، مشددا على سرعة التعامل بشكل فوري مع مياه الأمطار، من خلال سيارات شفط وكسح المياة وسحب تراكمات مياه الأمطار ما يسهل من حركة سير السيارات والمواطنين في الشوارع.

كسح المياه حول المدارس

كما تابع محافظ الغربية، أعمال سحب مياة الأمطار من الأماكن المحيطة بالمدارس، موجها بتمهيد الطرق بعد استئناف الدراسة.

ووجه محافظ الغربية الشكر إلى كل العاملين في أعمال رفع وشفط مياة الأمطار على الجهد المبذول والتواجد في الشارع وقت هطول الأمطار، والحرص على سحب تراكمات مياة الأمطار أولا بأول من الشوارع، بواسطة معدات وسيارات مجالس المدن والاحياء والوحدات المحلية وأيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن رفع حالة الطوارئ واستنفار كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة للتعامل بشكل فوري مع أي أمطار جديدة.

حملات لمصادرة «الشيشة» بالمقاهي وردع المخالفين

في سياق آخر، أصدر اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم، توجيهاته إلى المحاسب سعد نصر نائب رئيس مجلس المدينة، بضرورة شن حملات مكبرة للرقابة على المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 20 شيشة، و30 كوبا زجاجيا، وحُررت المحاضر اللازمة لردع مخالفين قانونيا.