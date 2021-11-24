حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الحمل بالعفوية في التعامل مع كل شيء حوله، فهو لا يميل للتخطيط المسبق لعمل أي شيء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر يتنافر مع بلوتو.. عليك اليوم أن تتجنب المواضيع الشائكة كي لاتنزلق في دائرة مفرغة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم الضغوط.. حاول أن تحافظ على علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.