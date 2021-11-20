حظك اليوم برج الحمل السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل حنون ومتسامح ويضحي من أجل الآخرين، كما يتميز أصحاب هذا البرج بكونههم يملكون شخصية تتعامل بشفافية مطلقة مع الآخرين، كما أنهم واضحون وصريحون في حديثهم، ويعطون آراءه الشخصية بصراحة دون اللجوء إلى المجاملات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

اليوم تُعبر عن رأيك وتبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر بمنزل العلاقات وقد تجمعك اليوم بالأقارب والأحباب نشاطات وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.