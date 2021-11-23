حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لديه شخصية قوية، إذ يحرص دائمًا على تحقيق أهدافه التي يرغب بها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

الوضع الفلكي دقيق ويصيبك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تكون متسامحًا وصبورًا تفاديًا لأي صدام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية، كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.