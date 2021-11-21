حظك اليوم برج الحمل الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لديه شخصية قوية، كما أنه يحرص دائما على تحقيق أهدافه التي يرغب بها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

رغم الضغوط والمسئوليات تستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لإظهار الدعم لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.