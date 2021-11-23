حظك اليوم الثلاثاء 23-11-2021 وتوقعات الأبراج

يبحث الكثيرون يوميًا عن حظك اليوم، فالبعض يرى أن حركة النجوم والكواكب تؤثر على طاقة الكون، اعتقادا منهم أن علم الأبراج يرتبط بالفلك والنجوم، حيث يسعون لمعرفة حظ البرج الخاص بهم بشكل مستمر، والذي يتغير حسب حركة الشمس والأبراج السماوية.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل من الأشخاص الطيبة، لكنها تدرك جيدًا قيمة نفسها، وتصل ثقتها بالنفس إلى أبعد حد فهي لا تقبل التشكيك في قدراتها، وهذا يجعلها تعاني من العصبية الزائدة، فضلا عن الانفعالات الشديدة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تشعر بالقلق والغليان بسبب وضع الفلك الحالي، حافظ على توازنك النفسي خلال التعامل مع زملائك، حتى لا تكتسب أعداء جددا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

كن متسامحا وصبورا سواء كنت متزوجًا أو مرتبطًا فوضع القمر معاكسا للبرج حاليًا.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

وضع الفلك والقمر معاكس لبرج الحمل، ويشعر مواليد هذا البرج بحالة من الغليان، لذلك انتبه هذه الفترة لصحتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور

على الرغم من أن مواليد برج الثور من الشخصيات الصبورة، لكنها للأسف ذات نظرة تشاؤمية طوال الوقت، فاقدة الأمل، ومع ذلك فهم يبذلون أقصى طاقتهم للوصول إلى ما يرغبون.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

الفلك في صفك، ابتهج، تكن قادرا على إبراز مواهبك والتأثير الإيجابي على زملائك في العمل، لكن لا تدع الكلمات المعسولة تجعلك تنسى حقوقك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

خلال هذه الفترة تكون علاقاتك العاطفية سواء متزوجا أو مرتبطا متوازنة، وذلك بسبب القمر الذي يتواجد في منزلك الثالث.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

الأمور بالنسبة لك متوازنة، لذلك لا يوجد ضغط نفسي أو مشاكل صحية، لكن هذا لا يمنع أن تنبه لما تأكله.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء هم العظماء المجانين، فهم متقلبو المزاج، وذلك بسبب تواجد شخصيتين داخل الشخص، يتصارعان طوال الوقت، ومع ذلك فالجوزاء من الشخصيات الصادقة والصريحة في التعامل في العلاقات.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تتنافر الكواكب في منزل المال الخاص ببرج الجوزاء، لذلك انتبه لكل ما تنفقه، وكن حريصا خلال إنفاقه.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

حتى لا تخسر من تحب، كن لبقا في كلامك وتعبيراتك حتى لا تندم.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

أنت في حالة مزاجية غير جيدة، انتبه لصحتك ولا تكثر من تناول من الكافيين.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان

الشجاعة والاجتماعية من أبرز صفات مواليد برج السرطان، فهم يعشقون التعرف على أشخاص جديدة طوال الوقت، ذلك يعرضهم لكثير من المشكلات والخلافات بسبب اختلاف الآراء.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

يمكنك التألق اليوم، فالمر في برجك يجعلك نشيطا.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

يمكن اعتبار أن هذا يوم حظك، فرغم أنك تشعر بالتشوش وعدم التركيز، إلا أنك تنجح في إبهار الجنس الآخر وسماع كلمات الثناء.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

عليك الانتباه إلى حالتك الصحية بشكل جيدًا، فأنت تعاني من التشوش وقد تصاب بالصداع طوال اليوم.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد

يستطيع مولود برج الأسد أن يلفت أنظار الجميع إليه، فهو مبدع وطموح، ويتميز بالسخاء والكرم، ومع ذلك فهذه الثقة الشديدة بقدراتهم تجعلهم يميلون للأنانية وحب الذات، والتزمت لآرائهم لحد التعصب الأعمى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

أنت تشعر بالتعب والإرهاق، لذلك قد تعاني خلال عملك هذه الفترة، اهتم بتنظيم جهودك وتحديد أولوياتك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

لا تتحدث كثيرًا عن حياتك الشخصية، فحالة الإرهاق التي تمر بها تجعلك غير قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة، حاول أن تنعزل قليلا.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

القمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة لمواليد برج الأسد، تذكر أن لبدنك عليك حق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء

يتمكن مولود برج العذراء من التكيف مع كل التغيرات المحيطة التي يمر بها، فهم يتسم بقدرته على تحمل التعب وضغوط العمل، إلا أنه يجد صعوبة بالغة في الثقة بالآخرين.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

على الرغم من أنك قد تمر بأزمة في العمل، إلا أن القمر في منزل الأصدقاء، وستجد المخلصين منهم حولك، وتستمد منهم الإرادة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تمتلك اليوم سحر وطاقة عاطفية تجعلك تتناول الأمور بحكمة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

قد تؤثر مشاكل العمل على صحتك خاصة إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة، حاول أن تهدأ، فلا شيء يستحق الانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يميل إلى تحقيق فكرة العدالة والتوازن في كل الأمور الحياتية، مما يجعلهم أصدقاء يمكن اللجوء إليهم لحل المشاكل والخلافات، ولأنهم في الغالب مثاليين بصورة كبيرة، يجدون صعوبة كبيرة في اختيار الشريك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تمهل في خياراتك المتعلقة بحاتك المهنية، فالقمر في وضع معاكس، يجعلك تشعر بالكسل.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

تحتاج إلى الابتعاد عن المشاكل العاطفية والمشاحنات إن وجدت، ويمكنك أن تبحث عن نشاط يجعلك سعيد.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

قاوم إحساس الكسل والتشويش، من خلال التركيز على أهدافك، وتناول العصائر الصحية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب

على غير الشائع عن مولود برج العقرب أنهم انتقاميون ولا يثقون في الآخرين بسهولة، إلا أن الحقيقة أنهم حساسون ويتميزن بالشجاعة وذوي حس حدس قوي، إلا أنهم يخشون من خداع وآلاعيب البعض فيظهرون بهذا المظهر القاسي.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

على الرغم من أنك ستحقق مكاسب مهنية جيدة اليوم، إلا أن الفضول ورغبة في المعرفة تشغلك بصورة كبيرة، حاول أن تحقق التوازن بين فضولك وعملك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تشعر بالهدوء والصفاء الذهني مع الشريك، وربما تفكر أو تخطط لسفر أو رحلة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

أنت بحاجة إلى الراحة والاستجمام.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس

على الرغم من أن مولود برج القوس شريك حياة رائع، إلا أن تغير حالته المزاجية وتراجحها طوال الوقت ما بين الحزن والسعادة، تجعل الجنس الآخر يمل منه بسهولة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

انتبه، فأنت تشعر بالتشتت وعدم التركيز، بسبب تنافر فينوس والقمر في منزل المال، راجع خطواتك وأفعالك في العمل.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

لا تتسرع في رد فعلك مع الشريك أو مع من تحب، كن لبقا.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

أنت بحاجة للاسترخاء، ربما يمكنك ممارسة اليوجا أو رياضة التأمل حتى تستعيد قدرتك على التعامل السليم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي

يشعر مولود برج الجدي دائمًا أنه ناضج، وانه أكبر من عمره الحقيقي، وهذا ما يوقعه في كثير من المشاكل، خاصة أنهم يفكرون كثيرًا.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

انتبه لحقوقك وادرس قراراتك، وعليك أن تصبر ليومين، بسبب تشوق القمر في برجك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تذكر أن الانتباه لمشاعر شريكك قد يجنبك الكثير من المشاحنات والمشاكل الأسرية خلال هذه الفترة.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي

تحتاج إلى الهدوء والانتباه أكثر إلى حالتك الصحية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو

مواليد برج الدلو من الشخصيات القوية بطبعها، فمرأة الدلو تشعر دائمًا بالقوة ولا تسمح لأي شخص بالتقليل من قدراتها، ومع ذلك فهي كتومة وترفض دائمًا التعبير عن مشاعرها.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

ربما تواجه بعض المعوقات، نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

تجنب العصبية والعناد في معاملاتك، وكن متكتما ولا تعلن خططك

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

عليك اليوم أن تهتم بصحتك، وأن تقاوم حالة التشوش وعدم التركيز التي تصيبك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت

مواليد برج الحوت من الشخصيات الطيب والحنونة، إلا أن الوجه الآخر لأصحاب هذا البرج قد يكون مرعبا، فعند الغضب لا يستطيعون التوقف عن تجريح وإهانة الخصم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تمتلك اليوم روحا متسامحة ومتفهمة، يجعلك تحل كثيرا من المشاكل التي ستواجهك في عملك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

الحالة التي تمر بها، تجعلك منفتحا للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع الشريك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

لا تجعل الأزمات التي تمر بها بالعمل تؤثر على حالتك الصحية، فلا شيء يستحق، انتبه للضغط.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.