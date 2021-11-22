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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:56 ص | الإثنين 22 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل لديه شخصية قوية، كما أنه يحرص دائما على تحقيق أهدافه التي يرغب بها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

الوضع الفلكي دقيق، وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر اليوم معاكس، وقد يصيبك بالضجر، فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

 

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.   

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