«الإسكان» تعلن استعدادات المدن الجديدة لمواجهة موسم الأمطار والسيول

مع بداية فصل الشتاء، وسقوط مياه الأمطار، وسوء الأحوال الجوية، قامت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بوضع عدد من الإجراءات، داخل المدن الجديدة، استعدادا لمواجهة فصل الشتاء، لمنع تكرار سيناريو الغرق، الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية، ومنعا لحدوث الزحام المروري، بسبب تراكم مياه الأمطار.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، استعدادات المدن الجديدة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق بهذا الشأن.

استعدادات المدن الجديدة لمواجهة موسم الأمطار والسيول

- حصر أعداد المعدات والعاملين بشركات المياه وأجهزة المدن الجديدة.

- إعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة.

- حصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظات والمدن الجديدة.

- وضع خطط للتعامل معها، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتى يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

- التنسيق مع شركة المقاولون العرب، وجميع المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة، من أجل الاستعانة بمعداتها فى مواجهة الأمطار الشديدة.

- جاهزية المعدات، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط.

- التنسيق مع إدارة المرور لتدعيم الخدمات فى الشوارع والميادين.

- توفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المرورى.

- تسهيل عمل فرق مواجهة مياه الأمطار.

- وضع خطط للتعاون بين شركات المياه فى المحافظات، وكذا أجهزة المدن الجديدة، من أجل الاستعانة بالمعدات والعمالة فى المناطق الأكثر سخونة، والتى تشهد سقوط مياه الأمطار بكميات أكبر من غيرها.

- الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار، وإصلاح أى تلفيات بالبالوعات وتركيب أغطية لها.

- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية.

- مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

- تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى.

- تمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

- تجهيز عددا من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

- العمل فى 3 محاور متوازية «رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار – عناصر إدارة الأزمات والطوارئ – وحدات التدخل السريع».

- التطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى.

- مراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار، وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي.