شروط حصول الموظفين على الشقق الجديدة بإعلان الإسكان الاجتماعي الـ16

تشهد الأيام المقبلة، إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وشروط ونظام سداد محدد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

تفاصيل الإعلان عن طرح الوحدات السكنية

ومن المتوقع أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، بالإعلان عن طرح الوحدات السكنية وفق الإعلان السادس عشر للإسكان الاجتماعى، والذى من المفترض أن يكون بنفس الشروط التى كانت ضمن الإعلان السابق، وهو الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى، وشمل وحدات سكنية عدة، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2».

وعقب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة، يبحث عدد كبير من الموظفين سواء العاملين بالقطاع الخاص، أو العاملين بالقطاع الحكومي، عن شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، شروط حصول الموظفين على الشقق الجديدة للإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حصول الموظفين على الشقق الجديدة للإسكان الاجتماعي

1- يشترط على الموظفين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة، أن يقوموا بتقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، وتتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري أو السنوي.

2- يشترط أن يوضح بالشهادة المعتمدة من جهة العمل، رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

الشقق الجديدة للإسكان الاجتماعى

ويشترط للحصول على الشقق الجديدة للإسكان الاجتماعي، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المدينة أو المحافظة المطروح بها الوحدات السكنية، أو من العاملين بها، كما يشترط أن يكون المتقدم للحجز لم يسبق له تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل.