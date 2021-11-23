محلية النواب تستدعي محافظ الإسكندرية وقيادات الإسكان بسبب الأمطار

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، استدعاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد جابر، ورئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي، ونائب وزير الإسكان المهندس السيد إسماعيل، لبحث الأزمة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية بسببب هطول الأمطار وتسببت في أنهيار بعض المباني فضلا عن توقف حركة المرور لمدة 5 ساعات وغرق الشوارع الرئيسية والجانبية بالمحافظة .

تهالك شبكات الصرف

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الوطن»، أن لجنة الإدارة المحلية، عقدت عدة جلسات استماع في الفصل التشريعى الماضي، وكذلك خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، للوقوف على المشكلات التي تواجه محافظة الإسكندرية، لاسيما أن ملف شبكة صرف الأمطار بمحافظة الإسكندرية، ملف قديم ومعقد، وشهد أزمة عام 2014 بسبب تهالك شبكات صرف الأمطار، خلال فترة ولاية محافظ الإسكندرية الأسبق، هاني المسيري.

أزمات تحاصر محافظة الإسكندرية

وقال «السجينى»، إن لجنة الإدارة المحلية عقدت عدة جلسات خلال الفترات الماضية، بحضور محافظ الإسكندرية وجميع المسئولين بوزارة الإسكان والمختصين بشبكات المياه والصرف والبنية التحتية، ونائب الوزير السيد اسماعيل، ونتج عن ذلك عددا من الحقائق، أبرزها وجود تدهور كبير جدا فى علاقة واتساق شبكات صرف الأمطار مع الكتلة السكانية من حيث الكم والتوزيع .

وأشار «السجينى»، إلى أن المسئولين أوضحوا أمام اللجنة حقيقة أخرى وهي أن أية مبالغ سيتم تخصيصها لتحسين الوضع، ستكون حلول مسائل مؤقتة، لاسيما وأن الحلول الجذريه تتطلب إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة المواسير الممتدة على الطرق الرئيسية والجانبية، وهذا أمر غاية في التعقيد نتيجة ضيق الشوارع وارتفاع الأبراج السكنيه بما يؤدى لإشكاليات عدة في سير حركة المرور والإجراءات الخاصة بالسلامة الإنشائية للعقارات وبالتحديد التي تواجه بعض الإشكاليات في البناء المخالف.

رفع مياه الأمطار من الشوارع

وأوضح النائب أحمد السجيني، أن أزمة غرق محافظة الإسكندرية بسبب الأمطار يرجع لأكثر من 30 أو 40 عاما، وأضاف: «الاستدعاء الذي ستوجهه اللجنة للمحافظ باعتباره المسئول، إلى جانب التنفيذيين، لايعنى فشلهم في مواجهة هذة الأزمة، والحقيقة أنه لأول مرة يتم التعامل بشكل سريع لمواجهة رفع الأمطار وكسح الشوارع من المياه المتراكمة وهناك بعض التوصيات التي كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أصدرتها فى تقريرها قبل 10 أشهر حول مشكلة هطول الأمطار وغرق الشوارع بمحافظة الإسكندرية».

الحفاظ على سلامة العقارات

ولفت النائب إلى أن هناك حلول تم الاتفاق عليها سيتم العمل بها بشكل تدريجي وذلك ضمانا لانتظام حركة المرور والحفاظ على السلامة الإنشائية لكثير من العقارات التي تواجه مخالفات في البناء وكذلك رفع كفاءة المحطات لتخفيف الضغط على الشبكة الحالية لحين الإحلال والتجديد الكامل للشبكة والذي سيستغرق وقتا لاتمامه نظرا للملابسات التي تم توضيحها من قبل .

غرق شوارع سبورتنج وأبوقير وبن الوليد

وأستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: «محافظة الإسكندرية واجهت أمرا صعبا هذة المرة، فهناك شوارع شهدت غرقا كاملا رغم أن ذلك لم يحدث من قبل ومن بينها سبورتنج وخالد بن الوليد وقبلي وسموحة وهذه المرة انهارت المنظومة ككل حيث امتد الغرق للشوارع الجانبية كحال شارعي الكورنيش وأبو قير، فضلا عن ارتفاع منسوب المياه مما أدى إلى وجود شلل مروري لمدة 5 ساعات».

وبيّن أن التحرك السريع للقيادات والمسئولين بالمحافظة قلل من نسب الخسائر حيث تم الدفع بعدد من عربات شفط المياه، ولأول مرة يتم التعامل بشكل حرفي بين الأجهزة المدنيه ممثلة في المحافظة ووزارة الإسكان وشركة الصرف والري وأيضا معدات المقاولين للمساعدة».

تحركات سريعة لمواجهة الأزمة

وشدد النائب أحمد السجينى على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة بحضور المحافظ ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي ونائب وزير الإسكان، هدفه وضع جدول زمني لإحلال وتجديد الشبكات، مبينا أن اللجنة ستخاطب ممثلين للهيئة.