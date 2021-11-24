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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء بأنه عديم التركيز وغير منظم، فهو غير ثابت في حبه للأشياء من حوله، حيث يكره القيود والروتين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يضع الضغوط على عاتقك، ومن المهم أن تدرس خطواتك بهدوء وروية وتجنب التبذير.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

اليوم ينصحك الفلك أن تتأنى في ردود أفعالك مع الأحباب والأصدقاء وشركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

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