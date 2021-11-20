حظك اليوم برج الجوزاء السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يفضل العمل بحرية، وله عدد كبير من الأصدقاء كونه شخصية اجتماعية، لذا يسعى دائما إلى تكوين صداقات ولعلاقات جديدة، كما أنه يقضي وقت فراغه مع الأشخاص المقربين منه، وبالرغم من ذلك فهو شخصية مزاجية بنسبة كبيرة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في برجك يمدك بالطاقة والنشاط واليقظة، وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تناغم القمر مع زحل يساعدك على التقدم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المديح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.