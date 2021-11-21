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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:20 ص | الأحد 21 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء لديه شخصية اجتماعية ويحرص دائما على تكوين علاقات وصداقات جديدة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في برجك يدفعك للتطور ويعدك بتغيير إيجابي بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تناغم القمر مع المشتري يعدك اليوم بالفرح، وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو. 

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