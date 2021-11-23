«مودرن جاس»: توصيل الغاز الطبيعي لـ 5400 وحدة في سوهاج خلال 3 أشهر

قال المهندس محمد قنديل، رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس»، إن الشركة استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة من خلال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات التابعة لنطاق أعمال الشركة.

وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة استطاعت توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 5 آلاف و400 وحدة سكنية في محافظة سوهاج فقط.

توصيل الغاز للوحدات السكنية

وأشار رئيس الشركة إلى أن الوحدات التي تم إدخال خدمة الغاز الطبيعي إليها في سوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة»، شهدت اختصارا للمدة الزمنية ولم تستغرق سوى 3 أشهر فقط منذ بدء عمل الشركة.

وبدأت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي عملها منذ شهر يوليو الماضي، حيث جاءت نتاج ضم 3 شركات عاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعى بمصر، وهي: «غاز القاهرة»، و«غاز الأقاليم - ريجاس» و«سيناء للغاز».

توصيل الخدمة إلى 9 محافظات

وتعمل الشركة حاليا على توصيل الغاز الطبيعي إلى 9 مناطق أو محافظات للعمل بها في مجال توصيل الغاز الطبيعي، هى: «سوهاج، قنا، الشرقية، القليوبية، القاهرة، مرسى مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، والإسماعيلية».

وتستهدف الشركة توصيل الغاز الطبيعي إلى 220 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، بما يمثل نسبة 20% من خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات، وذلك وفق خطة العام المالي للشركة.

وأعلن «قنديل»، انتهاء توصيل الخدمة لـ11 قرية في محافظتي سوهاج وقنا، من خلال مد الشبكات إليها والوصول إلى المنازل ويتم حالياً العمل على إنهاء التعاقدات مع العملاء ومالكي الوحدات.

وأشار إلى أن محافظة سوهاج من ضمن المحافظات التي لها أكبر نصيب من خطة عمل الشركة، وذلك نظراً لوجود العديد من المناطق التي يتم توصيل الغاز الطبيعي إليها لأول مرة ضمن مبادرة «حياة كريمة».