ارتفاع عدد المصابين بتسمم إثر تناول الوجبة المدرسية بقنا لـ110 تلاميذ

ارتفع عدد الإصابات بين تلاميذ مدرسة مصنع السكر الابتدائية في قنا، إضافة مدرسة أخرى في مركز الوقف، إلى 110 تلاميذ مصابين بحالة تسمم، اليوم الثلاثاء، نتيجة تناول عصير بالوجبة المدرسية في نجع حمادي والوقف.

تسمم تلاميذ إثر تناول وجبة مدرسية

كان اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مستشفى نجع حمادي العام، يفيد استقبال 70 تلميذا مصابين بحالة تسمم داخل مدرسة شركة السكر بنجع حمادي، ثم ارتفع العدد إلى 102 تلميذ، وتلقوا جميعهم العلاج في مستشفى نجع حمادي، فضلا عن وصول 8 حالات لمستشفى الوقف، شمال محافظة قنا.

وتبين من الفحص إصابة التلاميذ بحالة تسمم، إثر تناولهم عصير الوجبة المدرسية في مركزي نجع حمادي والوقف.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور صبري خالد، إنه يجرى تشكيل لجنة لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء تسمم الأطفال، ومراجعة عمليات تخزين السلع الغذائية.

وقف صرف الوجبات المدرسية

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قرر وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بمدارس قنا لحين وصول نتائج تحليلها من المعامل المركزية بوزارة الصحة، والتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ، وذلك على خلفية إصابة عشرات التلاميذ اليوم الثلاثاء بحالة اشتباه في تسمم.

وأوضح محافظ قنا تشكيل لجنة برئاسة حازم عمر نائب المحافظ، مكونة من ممثلي مديريات الصحة (الطب الوقائي) والتربية والتعليم والتموين، لأخذ عينات من مكونات الوجبات المدرسية الموجودة داخل المدرسة لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمي، إضافة إلى التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص والتحقيق، فضلا عن قيام اللجنة بالمرور على المدارس بمدن المحافظة المختلفة وسحب عينات عشوائية من الوجبات المدرسية.