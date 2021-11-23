حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتسم مواليد برج الجدي بالحكمة والعقلانية، فهم أشخاص يجيدون التخطيط للحياة فهم دائماً ما يفكرون بالمستقبل، إذ يمثل النجاح والتطور أهم شيء في حياتهم، لذلك يأتي العمل على رأس أولوياتهم، ويحبون القيام بالأعمال التقليدية والثابتة التي تسير وفق روتين ثابت.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك مشوشا، انتبه لحقوقك وادرس قراراتك، وعليك أن تصبر ليومين.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

إذا كنت متزوجًا اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر شريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان خالد سليم ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.