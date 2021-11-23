المحكمة تقضي بـ«نشوز سيدة».. وزوجها: الجيران بيتحرشوا بيها عشان لبسها

«الجيران بيتحرشوا بيها بسبب لبسها الملفت، ومكياجها المبتذل»، عبارة رددها «حسام» شاب ثلاثيني أمام محكمة الأسرة بزنانيري، خلال أقامته دعوى نشوز ضد زوجته، بعد عامين ونصف العام من الزواج، وهي الدعوى التي حملت رقم 473 لسنة 2021، وقبلتها المحكمة، وقضت بنشوز الزوجة.

«لبسها مش محتشم»

وقال الزوج في دعواه، أمام محكمة الأسرة، إن زوجته اعتادت ارتداء ملابس غير محتشمة وتتنافى مع القيم التي نشأ عليها، وطلب منها ارتداء الملابس الواسعة، لكنها اعترضت، حسب دعواه.

وأضاف أنه تزوجها منذ سنتين، بعدما قابلها بالمصادفة خلال عمله وتقابلا أكثر من مرة، ونشأت بينهما قصة حب، وطلبها للزواج، واعتقد أنه سيقنعها بعاداته وتقاليده، ويغير من طباعها، وطوال فترة الخطبة حاول أن يجعلها تعدل عن تصرفاتها، لكنها كانت ترفض طلباته، بحجة أنه ليس زوجها، وبعد عامين من الخطبة تم الزواج، وبدأت الخلافات والمشكلات بسبب ملابسها الضيقة، والتزين بمكياج بصورة ملفتة للأنظار.

«جيراني اتحرشوا بيها»

وتابع «حسام» أثناء حديثه للقاضي، قائلاً: «كنت في الشغل واتصلت بيا أنها راحت القسم علشان في حد من الجيران اتحرش بيها لفظياً، وسبت الشغل ورحت القسم لقيتها لابسه هدم ضيقه ومكياج ملفت للأنظار، وبعد ما خرجنا من القسم محستش بأعصابي وضربتها، وطلبت منها تلتزم بالحجاب وهدوم واسعة زي الناس المحترمة، لكنها سابت البيت ومشيت وطلبت الطلاق».

دعوى نفقة

وأشار الشاب إلى التزامه بإرسال نفقات لزوجته ولطفلهما، طوال فترة إقامتها في منزل والديها، إلا أنه تفاجأ بأنها أقامت دعوى نفقة ضده، وادعت عدم إنفاقه عليهما طوال شهرين، مما اضطره لإقامة دعوى نشوز.

المحكمة تفصل في الدعوى

وأنهى حسام دعواه أمام القاضي، بأنه قرر اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقام دعوى نشوز، حيث نظرتها المحكمة، وأكدت المحكمة فيها إثبات نشوز الزوجة.