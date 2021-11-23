شاب في دعوى نشوز ضد زوجته: «سرقت فلوسي وطمعانة في الشقة»

في محكمة الأسرة بالدقي، وقف شاب يدعى "سيد" في بداية العقد الرابع من عمره، يشكو زوجته مدعياً استيلائها على أمواله والافتراء علية، حتى تتمكن من طلب الطلاق وتستحوذ على شقة الزوجية في النهاية.

أخلاق زوجتي تغيرت

قال سيد في دعواه أمام قاضي محكمة الأسرة، إنه لم يتوقع إن تسرق زوجته التي استأمنها على حياته 14 عاماً، أمواله وتورطه في مشكلات مع عائلتها دون سبب يذكر، مضيفاً أنها تبدل حالها منذ أشهر عدة، «كانت فتاة هادئة وجميلة وعلى خلق، حتى بعد الزواج كانت هادئة ولم يظهر عليها أي سوء».

مشاجرات على أتفه الأسباب

وأضاف الزوج أنه تفاجأ بتغير سلوك زوجته اتجاهه منذ فترة وحاول الحديث معها أكثر من مرة إذ كان هناك ما يضايقها من أفعاله، لكنها أنكرت، وبعد فترة ساء سلوكها وبدأت تفتعل كل ساعة شجار، على أتفه الأسباب، وتذهب إلى منزل عائلتها غاضبه، وتفتري عليه كذبا وتجعل عائلتها تتشاجر معه ويذهب لمصالحتها بأغلى الهدايا، حتى تعود للمنزل ولأولادها، وبعد يومين افتعلت شجاراً آخر، وتركت المنزل، وطلبت الطلاق.

سرقتني وأفترت عليّ

وتابع «سيد» في شكواه للقاضي، قائلاً: «بتهددني بالطلاق، وبالصدفة اكتشفت أن في فلوس ناقصة من البيت 30 ألف جنية، ومفكرتش أن ممكن تكون هي اللي أخدتهم، لكن لقيت أهلها بتصلوا بيا وطلبوا مني أني أروح أصالحها زي كل مرة، لكن المرة دي اجتمع أبوها وأخواتها وضربوني، بحجة أنهم بيأخدوا حق بنتهم مني علشان خنتها وضربتها لما اعترضت، ولما سألتها على الفلوس قالت لي أنها من حقها، وأنها هترفع قضية علشان تكسب الشقة في النهاية».

ويقول الزوج إنه صدم في زوجته بعدما اكتشف أنها من استولت على أمواله، بعدما قررت الطلاق وأنها لا تطيق العيش معه دون سبب، فقرر تطليقها بحكم المحكمة.

واختتم «سيد» دعواه بأنه لم يجد سبيلاً يلجأ إليه سوى محكمة الأسرة، ليقيم دعوى نشوز ضد زوجته، بسبب طلب الطلاق منه بأسباب كيدية، وتكدير حياتيه والاستيلاء على مبلغ مالي، وغرضها في السطو على شقة الزوجية، وما زالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.