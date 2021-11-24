حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

إنسان برج الأسد طموحٌ ومتسامح، هو أيضًا صديق مخلص ومحبب، ويحب أن ينفق على نفسه ويدلّلها، كما أنه قادر على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه، فهو قيادي، وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارت بسرعة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يجعلك تشعر بالإرهاق سريعًا، وعليك أن تنتبه لصحتك وتنظم جهودك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تبحث عن مساحة من الحرية وعدم الالتصاق، واهتم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.