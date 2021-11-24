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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:01 ص | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يعتبر مواليد برج العذراء صادقين للغاية، فهم دائمًا ما يخبرون الناس بكلّ صدق عن شعورهم تجاههم بالضبط، ولا يحبون تجميل وتنميق كلامهم، بل يقولون الحقيقة كيفما كانت.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر بمنزلك الحادي عشر يساعدك على تنمية أعمال أو مشاريع وتحصل بسهولة على دعم الزملاء أو الأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

فينوس في منزل الحب تساعدك أن تتغلب على أي خلاف.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي ويافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

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