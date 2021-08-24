تعليم الغربية: لم نتلق شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن غرفة عمليات المديرية الخاصة بمتابعة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، لم تتلق أي شكاوى بشأن سير الامتحانات، مشددا على الامتحانات تجري دون وجود ما يعكر صفوها.

وبيّن أنه تابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020 /2021 من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة.

تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وأوصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ونظافة اللجان وتطهيرها قبل وبعد انتهاء اليوم الامتحانات، وعدم السماح بدخول أي طالب أو مراقب دون الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكافة تعليمات الوزارة وعدم السماح بدخول الهاتف المحمول وتعقيم اللجان والأيدي والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الغش من الطلاب.

غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لم تتلق أي شكاوى

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أي شكاوى من لجان امتحانات الدبلومات ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها، مشيرا إلى قيام مديري الإدارات التعليمية بعمل جولات لمتابعة سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.