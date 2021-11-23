السجن 10 سنوات لـ4 تجار مخدرات وسائق يقود تحت تأثير المخدر بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات، على «قهوجي وفكهاني وعفشجي وسائق توك توك»، لإدانتهم بممارسة التجارة غير المشروعة في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تلك التجارة، بناحية مركز شرطة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوي ويحي صادق وشادي المهدي وأمانة سر نبيل شكري.

الأمن يضبط 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهمين يوم 8 أغسطس الماضي، وهم «محمد ع.ع» 40 عامًا- قهوجي، «محمد ع.م»، 40 عامًا فكهاني، «ياسر إ.ج» 17 عامًا، عفشجي سيارات، «حاتم ح.أ» 20 عامًا- سائق توك توك، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزتهم كمية من مادتي الهيروين والحشيش المخدر، بقصد ممارسة التجارة، كما ضبط بحيازتهم على أسلحة نارية عبارة عن فرد خرطوش وسلاحين أبيض وكتر، للدفاع عن تلك التجارة غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29263 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2021.

بعرض المتهمين الأربعة على النيابة العامة، أمرت بإحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم بحبسهم 10 سنوات.

السجن 10 سنوات لسائق يقود متخدرًا وبحوزته كمية من المخدرات

كما قضت نفس هيئة المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات، على «محمد م. م. ع»، 28 عامًا- سائق، مقيم بمحافظة القاهرة، حيث كان يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازته كمية من مخدري الحشيش والأفيون، بناحية مركز شرطة الزقازيق، وذلك في القضية رقم 22620 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2021.