زيادة جديدة في أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

يشهد سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة زيادات متكررة في أسعار السيارات بسبب أزمة كورونا والتي تسببت في تعطيل العديد من المصانع بالإضافة إلى الأزمة الأخيرة الخاصة بالرقائق الإلكترونية، والتي تسببت في خفض إنتاج العديد من المصانع، وندرة بعض الطرازات في العديد من الدول.

ومن أبرز تلك الطرازات التي شهت زيادة مؤخراً على أسعارها الرسمية في السوق المصري، سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة 2022، وخلال السطور التالية تستعرض الوطن، موصفات وأسعار السيارة الجديدة في السوق.

أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

تأتي السياة من ضمن فئة السيارت الـSUV متعددة الإستخدامات، وتتوافر في السوق المصري بأربع فئات مختلفة التجهيزات والفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 465 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 505 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 555 ألف جنية.

موصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو.

ينتج قوة قدرها 150 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر.

يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.6 ثانية.

تستهلك متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد السيارة (4545 ملم الطول، 1805 ملم العرض، 1685 ملم الارتفاع، 2670 ملم طول قاعدة العجلات).

تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة عند صعود المرتفعات HAC، نظام التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، جنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء».