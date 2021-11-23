القائم بأعمال وزير الصحة يتابع الاستعدادات الطبية لاحتفالات طريق الكباش

تفقد القائم بأعمال وزير الصحة، يرافقه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استعدادات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والأطفال التخصصي «العديسات سابقًا»، المخصص لاستقبال وعزل وعلاج الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، ومستشفى إيزيس التخصصي، ومستشفى الإحالة الرئيسية والإخلاء الطبي لاستقبال أي حالات مرضية، والكرنك الدولي، المخصص لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكبار الشخصيات والوفود الرئاسية المهمة المشاركة بفعاليات افتتاح طريق الكباش حال حدوث أي طارئة صحية.

الاستعدادات الطبية لافتتاح طريق الكباش

وجاء ذلك للاطمئنان على خطة استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثري بمحافظة الأقصر، في إطار التأمين الطبي لكافة الفعاليات والأنشطة الكبرى بالدولة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين في هذا الحدث.

وشملت الجولة، تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، إضافة إلى تفقد الأقسام الداخلية، وغرف الإقامة المجهزة، والأجنحة الفندقية، وكذلك تفقد وحدات الرعاية المركزة للكبار والأطفال، والطاقة الاستيعابية وباقي تجهيزات المستشفيات، إلى جانب التأكد من المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، ومراجعة أرصدة الدم ومشتقاته، استعدادًا التأمين الطبي للحدث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمشاركين في هذا الحدث المهم على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، جاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر لتأمين الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للمشاركين بهذا الحدث المهم، مؤكدًا جاهزيتها العالمية في التأمين الطبي لهذا الحدث التاريخي الذي تشهده مصر، 25 نوفمبر الجاري، على أعلى مستوى من معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الأقصر

وكانت هيئة الرعاية الصحية، أكدت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وجاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية ضمن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثري بالمحافظة، لافتة إلى أنه تبلغ طاقتها الاستيعابية 644 أسرة داخلي، تشمل أسرة الرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والعمليات والتحضير والإفاقة، مشيرة إلى دعم تلك المستشفيات بفرق طبية إضافية في التخصصات الحرجة، ومؤكدة توافر مخزون كاف واستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وأكياس الدم ومشتقاته بتلك المستشفيات، بالإضافة إلى تجهيز فرق الانتشار السريع بهدف التدخل وتقديم الدعم السريع في حالة حدوث أي طارئ.

وأضافت الهيئة، أن خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر، تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، ومنها قطاع الطب الوقائي بالوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وجميع المشاركين بالحدث من عدوى فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتحديد طرق الإبلاغ عن وقوع أي حالات مرضية أو التعامل مع أي طارئة حال حدوث أي حادث فردي أو جماعي، لافتة إلى أنه تم التديب المشترك على هذه الخطة مع هيئة الإسعاف المصرية وعمل محاكاة للإخلاء الطبي في حال أعداد الإصابات القليلة أو الكبيرة على المستشفيات المحددة للإخلاء، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية العاجلة للتعامل مع الحالات واستقبالها وعلاجها على أعلى مستوى وتقديم الرعاية الطبي اللازمة لها بشكل تنسيقي متكامل واحترافي.

وتابعت الهيئة، أن فرق طبية من هيئة الرعاية الصحية تشارك في التأمين الطبي بمقرات استضافة وإقامة الوفود المشاركة بالحدث بالفنادق؛ من خلال توفير نقاط تأمين طبية متواجدة بأماكن إقامة الوفود، وكذلك نقاط تأمين طبية محددة على طول طريق الكباش لتقديم الإسعافات الأولية واللازمة لأي حالة مرضية، إضافة إلى التعامل مع أي طارئ صحي أو المساعدة في إخلاء أي حالة مرضية للمستشفيات المحددة للإخلاء الطبي.

ولفتت إلى دعم هيئة الرعاية الصحية خلال الأيام الماضية جهود فرق وزارة الصحة والسكان المسئولة عن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، من خلال مشاركة الفرق الطبية بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر في تطعيم المواطنين، والتوسع في مراكز تلقي اللقاح بجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى انتشار فرق طبية متنقلة بجميع أنحاء المحافظة لتطعيم المواطنين محل إقامتهم أو تواجدهم بالأماكن والساحات الكبرى والميادين العامة، الذي ساهم في دعم خطة الدولة في الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وحقق نتائج كبيرة في تطعيم عدد كبير من المواطنين بالمحافظة.